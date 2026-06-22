В России предложили удобрять почву выхлопными газами

Ученые Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ) разработали устройство, которое вносит выхлопные газы тракторов в почву прямо во время работы в поле. Технология превращает выбросы в бесплатное удобрение: стимулирует полезные бактерии, спасает урожай от засухи и помогает растениям усваивать питательные вещества. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Изменение климата влияет на все секторы экономики, включая сельское хозяйство. Оно выступает значительным источником парниковых выбросов, что в условиях сокращения углеродного следа становится большой проблемой. Сегодня популярно «углеродное земледелие» — подход, при котором вредный для атмосферы углерод стараются «запереть» в почве, лесах или древесине. Новгородские разработчики решили использовать для этого выхлопные газы тракторов.

По словам ученых, внесение в почву выхлопных газов стимулирует активность почвенных микроорганизмов и азотфиксирующих бактерий, которые улучшают всхожесть культур, повышают урожайность, укрепляют корневую систему растений, а также повышают засухоустойчивость. Кроме того, такая «газотерапия» помогает растениям быстрее усваивать кальций и фосфор, защищает их от вредителей и снижает вред от засоления почвы.

Инженеры создали навесное оборудование, которое распределяет газы прямо во время работы трактора в поле.

«Система внесения выхлопных газов трактора представляет собой турбину, которая засасывает выхлопные газы, смешивает их с атмосферным воздухом, охлаждая с 250°C до 80°C. Поступая в турбину, газы далее распределяются по трубопроводам, направленным в почву или в сеялку. Затем они направляются в почву вместе с семенами. Данные газы вносятся при посеве, смешивании с удобрениями и обработке почвы», — рассказал один из авторов работы, студент Химико-технологического института НовГУ Максим Емельянов.

Основные элементы оборудования включают адаптер, который устанавливается перед выхлопной трубой; металлический шланг, по которому выхлопной газ поступает в турбину; малые шланги, ведущие к обрабатывающему оборудованию, и стальные трубы-наконечники на конце этих труб, крепящиеся за сошниками картофелесажалки или сеялки.

Несмотря на плюсы устройства, использование системы связано с группой рисков, которые следует учитывать, если предприятие задумается о покупке устройства. Система может принести вред, если оборудование настроено неправильно: например, перегретые газы выше 80°C могут выжечь почву или вызвать окисление. А нормы внесения газов определяются экспериментально — в зависимости от типа почвы, марки трактора, используемого топлива и множества других факторов. Результат может различаться в каждом конкретном случае.

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