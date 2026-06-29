В каких случаях сквозняк может вызвать отит, рассказала врач

Сквозняк сам по себе отит не вызывает. Но он способен создать условия, при которых воспаление среднего уха возникает проще: переохлаждается область носоглотки, нарушается работа слуховой трубы, насморк и уже существующая инфекция легче попадают в ухо, — объяснила «Газете.Ru» врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

«Отит почти всегда начинается не из-за холода, а как осложнение инфекции верхних дыхательных путей. Чаще всего сначала появляется насморк, слизистая носа и носоглотки отекает, слуховая труба перестает нормально вентилировать ухо — и в барабанной полости нарастает давление, а также может скапливаться жидкость. Сквозняк, резкий перепад температур и направленный на вас поток воздуха как раз ухудшают местную защиту слизистой и создают дополнительный стресс для сосудов. На фоне уже циркулирующих в помещении вирусов это повышает шансы заболеть», — рассказала врач.

Летом добавляются свои факторы риска: купание с попаданием воды в уши, частые поездки на машине с открытыми окнами, работа кондиционера и вентиляторов, направленных прямо в лицо или ухо.

«Есть несколько правил, как проветривать комнату в жару без вреда для ушей. Первое — проветривать в более прохладные часы. Раннее утро, поздний вечер и ночь – оптимальное время, когда воздух за окном реально освежает помещение. Второе — делать мягкий, а не «туннельный» сквозняк. Лучше приоткрыть несколько окон или форточек, чтобы воздух двигался, но не дул прямым потоком на кровать, диван или рабочее место. Наконец, не направлять поток воздуха на голову и уши. Это касается и окон, и вентиляторов, и кондиционеров. В машине воздух из дефлекторов лучше направлять в сторону или вверх, а не в лицо или ухо, особенно если вы вспотели. Также важно следить за температурой в комнате. Комфортно, когда в помещении держится примерно 23–25 °С, без резких скачков туда-сюда. Кратковременное проветривание по 10–20 минут несколько раз в день помогает освежить воздух, не перегружая организм», — рассказала доктор.

Если боль в ухе не проходит или усиливается в течение 1–2 суток, появились заложенности уха, шума, ощущения «ватности» или снижения слуха на фоне или вскоре после насморка, выделения из уха, повышение температуры, выраженная слабость, боль или недомогание, то лучше не ждать и записаться к ЛОР-врачу.

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