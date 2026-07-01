После поездки в Индию у женщины обнаружили 38 паразитов в мозге

У жительницы Великобритании спустя несколько лет после поездки в Индию диагностировали нейроцистицеркоз — паразитарную инфекцию центральной нервной системы, вызванную личинками свиного цепня (Taenia solium). В ее головном мозге обнаружили 38 паразитарных кист. О медицинском прецеденте сообщает BBC News.

Лоури Денман провела два месяца в Индии в 2007 году. Через четыре года после возвращения она обнаружила в носу ленточного червя, однако вскоре после этого у нее появились сильные головные боли, а затем развился генерализованный судорожный приступ. Магнитно-резонансная томография выявила множественные кисты в головном мозге, соответствующие нейроцистицеркозу.

Это заболевание развивается, когда человек проглатывает яйца свиного цепня. Вылупившиеся личинки способны мигрировать в различные органы, включая головной мозг, где формируют кисты. Нейроцистицеркоз считается одной из наиболее распространенных причин приобретенной эпилепсии в странах, где паразит широко распространен.

Лечение пациентки оказалось крайне сложным. По словам доктора Хили из Университетского совета здравоохранения Кардиффа и Вейла, случай Денман из-за атипичного течения обсуждался на международном консилиуме с участием ведущих специалистов по инфекционным и тропическим болезням из Великобритании и США.

Врачи столкнулись с терапевтической дилеммой: одновременно требовалось контролировать воспалительный отек мозга, вызванный гибелью паразитов, судорожные приступы и тяжелые нейропсихиатрические осложнения, включая галлюцинации и паранойю.

Для лечения использовали комбинацию противогельминтных препаратов (альбендазола и празиквантела), высоких доз глюкокортикостероидов, метотрексата для уменьшения воспалительной реакции, а также антипсихотических препаратов. На протяжении лечения пациентке регулярно контролировали биохимические показатели крови из-за риска побочных эффектов.

После нескольких лет терапии состояние женщины удалось стабилизировать, однако пациентка вынуждена на постоянной основе принимать препараты от эпилепсии. По словам врачей, этот случай демонстрирует, насколько сложным может быть лечение нейроцистицеркоза даже при использовании современных методов терапии.

Ранее ученые предупредили о серьезной опасности паразита, которым заражен каждый третий.