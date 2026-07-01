Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Наука

Академик Бокерия рассказал, что происходит с организмом от матерных ругательств

Бокерия: мат негативно влияет на сосуды и артериальное давление
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Матерные ругательства негативно влияют на сосуды и артериальное давление человека, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия, который возглавляет общественную организацию «Лига здоровья нации».

По его словам, даже если человек соблюдает гигиену сна и правильно питается, его образ жизни нельзя считать полностью здоровым без отказа от употребления бранной лексики. Оно, предупредил академик, крайне негативно сказывается на состоянии кровеносных сосудов и артериальном давлении.

Бокерия отметил, что чаще всего люди прибегают к ругательствам в плохом настроении, когда злятся или ссорятся с кем-то — то есть находятся во взвинченном эмоциональном состоянии. Для искоренения матерной брани из лексикона он посоветовал научиться контролировать свои эмоции и вместо перекладывания вины на других осознавать личную ответственность за собственные проблемы.

«Необходимо понять, что людей нельзя оскорблять, обижать. <...> Обижаться в любых ситуациях нужно только на самого себя, и винить всегда и во всем следует также лишь себя одного. Если что-то не удалось — не доработал, расслабился, проявил лень — сам виноват», — сказал он.

Академик утверждает, что ему самому удалось научиться брать эмоции под контроль и не винить окружающих в своих трудностях. Он поделился, что «давно выкинул из своего сознания такое понятие, как обида».

Ранее сотрудница Пушкинского музея выругалась матом и была оштрафована.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!