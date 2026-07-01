Академик Бокерия рассказал, что происходит с организмом от матерных ругательств

Матерные ругательства негативно влияют на сосуды и артериальное давление человека, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия, который возглавляет общественную организацию «Лига здоровья нации».

По его словам, даже если человек соблюдает гигиену сна и правильно питается, его образ жизни нельзя считать полностью здоровым без отказа от употребления бранной лексики. Оно, предупредил академик, крайне негативно сказывается на состоянии кровеносных сосудов и артериальном давлении.

Бокерия отметил, что чаще всего люди прибегают к ругательствам в плохом настроении, когда злятся или ссорятся с кем-то — то есть находятся во взвинченном эмоциональном состоянии. Для искоренения матерной брани из лексикона он посоветовал научиться контролировать свои эмоции и вместо перекладывания вины на других осознавать личную ответственность за собственные проблемы.

«Необходимо понять, что людей нельзя оскорблять, обижать. <...> Обижаться в любых ситуациях нужно только на самого себя, и винить всегда и во всем следует также лишь себя одного. Если что-то не удалось — не доработал, расслабился, проявил лень — сам виноват», — сказал он.

Академик утверждает, что ему самому удалось научиться брать эмоции под контроль и не винить окружающих в своих трудностях. Он поделился, что «давно выкинул из своего сознания такое понятие, как обида».

Ранее сотрудница Пушкинского музея выругалась матом и была оштрафована.