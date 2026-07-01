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Наука

Найдена древняя окаменелость рыбы, в которой сохранились ткани мозга

PNAS: в окаменелости рыбы возрастом 300 млн лет обнаружили ткани мозга
Sina Weibo

Палеонтологи описали уникальную окаменелость лучеперой рыбы Trawdenia planti, в которой сохранились не только кости, но и мягкие ткани мозга возрастом около 300 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ископаемое было найдено в угольных отложениях недалеко от деревни Трауден в английском графстве Ланкашир. По словам ученых, сохранность нервной ткани — чрезвычайно редкое явление, поскольку мозг разлагается значительно быстрее большинства других мягких тканей.

С помощью компьютерной томографии исследователи смогли детально изучить внутреннее строение черепа рыбы. Оказалось, что мозг почти полностью заполнял черепную коробку, а сканирование позволило различить внешние и внутренние оболочки нервной ткани, а также структуры желудочков мозга, по которым когда-то циркулировала спинномозговая жидкость.

По мнению авторов работы, находка имеет большое значение для изучения эволюции позвоночных. Если у древних лучеперых рыб мозг действительно так плотно прилегал к стенкам черепа, то форму и размеры мозга можно будет реконструировать по внутренней поверхности черепной коробки даже у тех ископаемых, где мягкие ткани не сохранились.

Исследователи считают, что это значительно расширит возможности изучения ранней эволюции мозга рыб. Уже сейчас особенности строения мозга Trawdenia planti указывают на ее сходство с современными осетрами и веслоносами.

История находки оказалась не менее необычной. Окаменелость обнаружили еще в 1888 году, однако при извлечении породы она раскололась на две части, которые впоследствии хранились в музее как разные экспонаты. Лишь спустя десятилетия ученые установили, что обе половины принадлежат одной и той же рыбе, а современные методы компьютерной томографии позволили выявить уникально сохранившиеся ткани мозга.

Ранее ученые выяснили, что все массовые вымирания на Земле происходили одинаково.

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