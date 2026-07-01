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Наука

В России разработали необычный способ диагностики болезней легких по выдоху

Первый МГМУ: ИИ по выдыхаемому воздуху различил астму, ХОБЛ, муковисцидоз и ЛАМ
Shutterstock

Ученые Сеченовского Университета научили искусственный интеллект отличать четыре хронических заболевания легких по составу выдыхаемого воздуха — без инвазивных процедур. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Разграничить бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, муковисцидоз и лимфангиолейомиоматоз на ранних стадиях непросто: все четыре заболевания сопровождаются схожими симптомами — одышкой, кашлем, снижением функции легких.

В исследовании участвовали 843 человека: пациенты с каждым из четырех диагнозов и здоровые добровольцы. Состав выдоха анализировали методом протонной масс-спектрометрии высокого разрешения — он позволяет фиксировать летучие органические соединения в режиме реального времени. Алгоритм распознавал не отдельные вещества, а характерные сочетания десятков компонентов.

Оказалось, каждому заболеванию соответствует собственный химический профиль. Наиболее высокой точности система достигла при выявлении муковисцидоза. Исследование также показало, что при разных болезнях легких по-разному перестраиваются сети метаболических взаимодействий — и это тоже отражается в выдохе.

«Мы движемся к тому, чтобы значительную часть социально значимых заболеваний можно было выявлять таким способом хотя бы на этапе скрининга. В перспективе человек сможет пройти быструю диагностику с помощью анализатора выдыхаемого воздуха прямо в поликлинике», — рассказал директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов.

Авторы уже работают над расширением системы для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и эндокринных нарушений.

Ранее ученые предупредили, что эбола и хантавирус все чаще маскируются под грипп.

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