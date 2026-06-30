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Наука

Ученые выявили вирусы, которые связаны с раком предстательной железы

В РНЦХ Петровского нашли три вируса, повышающие риски рака простаты
Yury Nikolaev/Shutterstock/FOTODOM

Ученые референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского совместно с клиницистами-урологами установили, что вирусы Эпштейна-Барр, герпеса человека 6-го типа и цитомегаловирус повышают риски развития злокачественной опухоли простаты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки России.

Рак предстательной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин. Болезнь может долго «молчать», развиваясь бессимптомно. И несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении этого заболевания, ученые по-прежнему плохо понимают механизмы возникновения болезни.

Одним из ключевых направлений исследования природы рака предстательной железы является изучение его взаимосвязи с вирусами. Поэтому ученые провели анализ значения ассоциации патологии этого органа с вирусными возбудителями, то есть изучили участие вирусных агентов в злокачественной трансформации изначально доброкачественной опухоли.

Оказалось, что в предстательной железе с доброкачественной гиперплазией наиболее часто выявлялись вирус папилломы человека (48,0%), вирус Эпштейна-Барр (45,0%) и цитомегаловирус (7,0%), а при злокачественных новообразованиях преобладали вирус Эпштейна-Барр (34,0%), вирус герпеса человека 6-го типа (32,0%) и цитомегаловирус (22,0%).

Результаты исследования позволили заключить, что мужчинам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы при подозрении на возможность озлокачествления опухоли следует выполнять исследование биоптатов на наличие вируса герпеса 6-го типа и цитомегаловируса, наличие которых повышает риск развития рака более агрессивного течения. Если же подтверждено развитие вирус-ассоциированного рака, то лечение должно быть радикальным в сочетании с противовирусной терапией.

Ранее ученые подавили развитие рака инъекцией вируса.

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