Ученые подавили развитие рака инъекцией вируса

Nature: вирус из аденоидов использовали для лечения агрессивного рака
Ученые из Университета Миннесоты успешно инъекцию вируса против рака поджелудочной железы — одного из самых смертельных видов онкологических заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature.

В основе метода лежит генетически модифицированный аденовирус, способный размножаться только внутри раковых клеток. Эта группа вирусов вызывает острые инфекционные заболевания, поражая слизистые оболочки дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидные ткани (например, миндалины и лимфоузлы).

После заражения опухоли вирус запускает разрушение злокачественных клеток, а затем распространяется на соседние участки новообразования.

Разработку представила команда под руководством профессора Масато Ямамото. В ходе ранней фазы клинических испытаний у трех пациентов с раком поджелудочной железы после лечения опухоли перестали расти, а их состояние остается стабильным.

На момент начала лечения опухоли пациентов не успели распространиться за пределы поджелудочной железы. По словам исследователей, спустя год после введения препарата первому участнику и несколько месяцев после терапии у остальных признаков дальнейшего роста опухолей выявлено не было.

Особое внимание ученых привлекло то, что участникам вводили лишь около 10% от предполагаемой терапевтической дозы. Несмотря на это, вирус сумел остановить прогрессирование заболевания.

Рак поджелудочной железы считается одним из самых агрессивных видов рака. Его часто выявляют на поздних стадиях, а плотная структура опухоли затрудняет проникновение лекарств и снижает эффективность многих методов лечения. Исследователи также предполагают, что вирус способен не только уничтожать раковые клетки напрямую, но и активировать иммунную систему для борьбы с опухолью. В дальнейшем ученые планируют проверить эффективность комбинации вирусной терапии и иммунотерапии.

При этом специалисты подчеркивают, что речь пока идет о предварительных результатах. Для подтверждения эффективности нового подхода необходимы более масштабные клинические испытания.

