Опасно ли пить алкоголь по выходным, рассказал нарколог

Термин «алкоголизм выходного дня» не является официальным медицинским диагнозом, но в клинической практике мы нередко сталкиваемся с подобной моделью употребления алкоголя. Речь идет о ситуации, когда человек воздерживается от спиртного в течение рабочей недели, но регулярно употребляет значительные дозы алкоголя по выходным, праздникам или в периоды отдыха, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Многие воспринимают такой стиль употребления как безопасный, поскольку он не сопровождается ежедневным приемом алкоголя. Но называемое эпизодическое чрезмерное употребление алкоголя связано с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений, травм, нарушений когнитивных функций и постепенного формирования алкогольной зависимости», — отметил врач.

Особенность «алкоголизма выходного дня» заключается еще и в том, что проблема долгое время остается незаметной как для самого человека, так и для его окружения.

«Социальное функционирование может сохраняться: человек работает, выполняет семейные обязанности, не употребляет алкоголь ежедневно. Однако постепенно формируется устойчивая психологическая связь между отдыхом, расслаблением и употреблением спиртного. Со временем для достижения привычного эффекта могут требоваться все большие дозы алкоголя, а сами эпизоды употребления становятся все более ожидаемыми и значимыми, а впоследствии — и длительными», — заметил Исаев.

Если алкоголь начинает восприниматься как основной или единственный способ снять напряжение, получить удовольствие, отметить успех или справиться с эмоциональным дискомфортом, риск формирования зависимости существенно возрастает.

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