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Наука

Кому спиртное опасно даже в малых дозах, рассказал нарколог

Врач Исаев: алкоголь нельзя пить даже в малых дозах семи категориям людей
Maksym Fesenko/Shutterstock/FOTODOM

Существует распространенное мнение, что опасность представляет только регулярное или чрезмерное употребление алкоголя. Но есть категории людей, для которых даже небольшие дозы спиртного могут быть связаны с повышенными рисками для здоровья. Среди них: дети, беременные, люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, сердца и сосудов, а также принимающие лекарства и имеющие зависимость от алкоголя, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Прежде всего, это дети и подростки. Воздействие алкоголя в этот период может негативно влиять на процессы созревания нервной системы, когнитивные функции, эмоциональную регуляцию и формирование поведенческих привычек. Кроме того, раннее знакомство с алкоголем считается одним из факторов риска развития алкогольных расстройств в будущем. Абсолютно противопоказан алкоголь во время беременности. Даже небольшие количества алкоголя способны проникать через плаценту и воздействовать на развивающийся плод, увеличивая риск нарушений внутриутробного развития», — объяснил доктор.

Особую осторожность следует соблюдать людям, принимающим лекарственные препараты.

«Алкоголь может изменять действие многих медикаментов — от антидепрессантов и транквилизаторов до обезболивающих средств, препаратов для лечения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Такие сочетания способны усиливать побочные эффекты или снижать эффективность лечения. Даже небольшие дозы спиртного могут быть опасны для людей с заболеваниями печени, поджелудочной железы, некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для пациентов с зависимостью. Для последних употребление даже самого малого количества алкоголя может стать пусковым механизмом срыва и рецидива», — рассказал доктор.

Отдельно врач отметил генетические особенности обмена алкоголя. У некоторых людей снижена активность ферментов, участвующих в переработке этанола и его токсичного метаболита ацетальдегида.

«В результате даже небольшое количество спиртного вызывает выраженное покраснение кожи, учащенное сердцебиение, плохое самочувствие и может быть связано с более высоким риском ряда заболеваний при регулярном употреблении. В последние годы научное сообщество все чаще приходит к выводу: универсальной гарантированно безопасной дозы алкоголя не существует. Если раньше эти дозы пытались высчитывать, то теперь официальная медицина утверждается в выводе, что самое безопасное — это воздержание от употребления», — заключил врач.

Ранее ученые подтвердили, что даже небольшая доза алкоголя повышает риск развития рака.

 
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