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Наука

Ученые нашли связь между терактом 11 сентября и ускоренным старением

NC: у переживших теракт 11 сентября спасателей ускорилось биологическое старение
Reuters

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), развившееся у спасателей после терактов 11 сентября 2001 года, ускорило биологическое старение организма и повысило риск хронических заболеваний спустя десятилетия после пережитой травмы. К такому выводу пришли ученые из Университета Стони-Брук. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NC).

Исследователи проанализировали образцы крови 393 спасателей, участвовавших в ликвидации последствий разрушения Всемирного торгового центра. У 232 участников было диагностировано ПТСР, в то время как остальные не страдали этим расстройством.

Сравнение показало существенные различия в 114 белках и семи метаболитах. Изменения затрагивали работу мозга, иммунной системы, энергетический обмен, механизмы защиты клеток и восстановления тканей.

«Кроме того, у спасателей с ПТСР были выявлены признаки ускоренного биологического старения сразу нескольких органов, включая сердце, легкие, печень и почки. Эти изменения могут объяснять, почему люди с хроническим ПТСР чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями работы легких, снижением когнитивных функций и другими возрастными патологиями», — отметил руководитель исследования Бенджамин Луфт.

Авторы подчеркивают, что результаты подтверждают представление о ПТСР как о заболевании всего организма, а не только психическом расстройстве. Вместе с тем ученые призывают с осторожностью интерпретировать выводы, поскольку исследование проводилось на уникальной группе спасателей, переживших одновременно тяжелую психологическую травму и воздействие опасных факторов окружающей среды после терактов.

В будущем специалисты планируют проверить, наблюдаются ли аналогичные биологические изменения у людей, переживших другие виды тяжелых травм.

Ранее врач назвал витамин, дефицит которого ускоряет старение.

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