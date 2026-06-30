Летучая мышь села на лицо ребенка в Канаде и заразила его бешенством

CBC: В Канаде ребенок скончался от бешенства после контакта с летучей мышью

В Канаде девятилетний мальчик умер от бешенства после того, как во время сна летучая мышь села ему на лицо. Как сообщает CBC News, семья не придала произошедшему значения, поскольку на коже ребенка не было заметных следов укуса. Однако спустя несколько недель у мальчика появились симптомы смертельно опасной инфекции, а спасти его врачи уже не смогли.

По данным врачей, инцидент произошел, когда летучая мышь проникла в дом. Родители убрали животное, но не стали обращаться за медицинской помощью, так как не обнаружили ран или царапин. Через некоторое время у ребенка развились признаки бешенства. Несмотря на две недели применения интенсивной терапии, мальчик скончался.

Как пояснил врач-инфекционист детской больницы Макмастера Брайан Хаммел, укусы летучих мышей часто остаются практически незаметными.

«Слюна животного может попасть на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Именно поэтому любой контакт летучей мыши с открытой кожей, особенно в области лица или головы, считается потенциально опасным и требует немедленного обращения к врачу», — пояснил эксперт.

Бешенство — это вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Заражение происходит через слюну инфицированного животного, чаще всего при укусе. После появления первых симптомов — лихорадки, слабости, тревожности, нарушений глотания и работы нервной системы — заболевание почти всегда заканчивается летальным исходом.

«При этом вирус имеет сравнительно длительный инкубационный период, который обычно составляет несколько недель. Если в первые дни после возможного заражения провести постконтактную профилактику — ввести антирабический иммуноглобулин и курс вакцин, — развитие болезни практически всегда удается предотвратить», — подчеркнул Хаммел.

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