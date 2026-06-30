В России научились за 30 минут выявлять клещевой энцефалит

В СПбПУ нашли способ выявлять клещевой энцефалит и ИППП за 30 минут

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого расширили возможности портативной системы экспресс-диагностики: теперь она способна всего за 30 минут выявлять вирус клещевого энцефалита, лихорадку Западного Нила и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Об этом «Газете.Ru» сообщили в СПбПУ.

Разработка основана на технологии CRISPR-Cas, известной как «генетические ножницы». В отличие от классической ПЦР-диагностики, новый метод не требует сложного лабораторного оборудования и длительного нагрева образцов. Анализ проводится при постоянной температуре около 37 °C, что позволяет использовать систему не только в крупных лабораториях, но и в небольших медицинских пунктах или непосредственно у постели пациента.

По оценкам разработчиков, стоимость такого тестирования может быть примерно на 30% ниже, чем при использовании ПЦР, а для получения результатов потребуется примерно через полчаса.

Особенно полезной технология может оказаться для диагностики клещевого энцефалита и лихорадки Западного Нила. Эти инфекции часто встречаются в удаленных районах, где нет крупных лабораторий.

Еще одно направление применения — массовый скрининг на инфекции, передающиеся половым путем.

«Мы настроили диагностическую платформу для высокочувствительного скрининга возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), что, учитывая массовый характер данных исследований, позволит существенно увеличить пропускную способность лабораторий и обеспечить масштабирование диагностического процесса», — объяснила научный сотрудник НИК «Нанобиотехнологии» Наталия Морозова.

Сейчас исследователи уже создали основные биологические компоненты системы и отработали методику анализа. Следующим этапом станут масштабные испытания в лабораторных и полевых условиях.

Проект реализуется специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета совместно с компанией «НПФ Синтол», компанией «МедТех» и Московским научно-практическим центром лабораторных исследований при поддержке программы «Приоритет-2030».

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