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Наука

Популярная спортивная добавка оказалась эффективной в борьбе с депрессией

Brain Medicine: креатин эффективен в борьбе с депрессией
Shutterstock

Креатин — одна из самых популярных спортивных добавок в мире. Однако ученые начинают исследовать его применение далеко за пределами спортзала. Систематический обзор, опубликованный в журнале Brain Medicine, показал: добавки с креатином могут поддерживать лечение депрессии.

Авторы под руководством Бассама Джерьюса Фареса из Университета Оттавы проанализировали пять рандомизированных контролируемых испытаний в Южной Корее, США, Бразилии, Израиле и Индии. В общей сложности 238 участников (средний возраст — 36 лет, преимущественно женщины) получали либо креатин, либо плацебо.

Два испытания — оба с участием женщин с депрессивным расстройством — зафиксировали значимый эффект. Участницы, принимавшие 5 г креатина в день совместно с антидепрессантом эсциталопрамом, показывали более выраженное снижение симптомов депрессии, чем группа плацебо. В другом исследовании добавка к когнитивно-поведенческой терапии также дала положительный результат. Три оставшихся испытания не выявили никаких преимуществ.

При этом два участника с биполярным расстройством на фоне приема креатина перешли в состояние гипомании или мании. Это указывает на то, что добавка может действовать по-разному в зависимости от диагноза.

Авторы объясняют эффект тем, что мозг крайне энергозатратен и также использует фосфокреатиновую систему для регенерации АТФ. При аффективных расстройствах метаболизм креатина нарушается. Кроме того, он может влиять на уровни дофамина и серотонина.

Ранее ученые назвали скрытую причину ежедневного стресса, разрушающую психику.

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