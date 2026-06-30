Ветврач рассказал, как лучше всего защитить питомцев от клещей и блох

Ветеринар Гиззатуллин: спреи от блох и клещей для животных не дают хорошей защиты

Есть множество форматов защиты питомцев от клещей и блох, начиная с ошейников и спреев до капель и таблеток. Как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ Рамис Гиззатуллин, популярные среди владельцев питомцев спреи от клещей и блох не дают хорошей защиты.

«Спреи оправданы как дополнение перед конкретной прогулкой в лес, но не как основная защита. Капли на холку хороши при регулярном применении каждые три-четыре недели. Ошейники с медленным высвобождением действующих веществ закрывают весь сезон без ежемесячных обработок — удобный вариант для тех, кто склонен забывать про капли. Таблетки-изоксазолины дают системное действие и не смываются, что актуально для активных собак», — заметил ветеринар.

Также специалист призывает не использовать средства, которые защищают сразу от всего: глистов, блох, клещей. Как правило, они малоэффективны по всем направлениям.

«Но главное — не путать защиту от эктопаразитов с защитой от гельминтов. Это два разных направления, и оба обязательны. Ни одно средство не закрывает все разом. Комплексный подход плюс ежегодный визит к ветеринару — единственная стратегия, которая действительно работает», — заметил Гиззатуллин.

Ранее ветеринар объяснил эффективность ошейников и капель против глистов у домашних животных.