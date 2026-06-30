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Ложь оставляет особый «след» в активности мозга, выяснили ученые

NeuroImage: мозг начинает готовиться ко лжи еще до того, как человек заговорит
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Мозг начинает готовиться ко лжи еще до того, как человек произносит первое слово — об этом свидетельствует особый «след» в активности зон, связанных с концентрацией внимания и когнитивной обработкой. К такому выводу пришли ученые из Боннского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage.

Большинство исследований, посвященных выявлению лжи, изучали работу мозга непосредственно во время обмана. Однако авторы новой работы решили выяснить, возникают ли характерные изменения еще на этапе подготовки к ответу.

В эксперименте приняли участие 32 добровольца. Они отвечали на вопросы о личной информации, например о месте рождения или адресе. Перед каждым вопросом участникам заранее сообщали, в какой категории они должны солгать, а в какой — ответить правдиво. Пока испытуемые готовились к ответу, ученые регистрировали электрическую активность их мозга с помощью электроэнцефалографии.

Оказалось, что уже после сигнала о необходимости соврать в мозге возникали отчетливые изменения. Усиливалась активность, связанная с концентрацией внимания, когнитивной обработкой информации и подготовкой к действию. Одновременно снижалась альфа-активность мозга — показатель, который обычно ассоциируется с состоянием покоя. По мнению исследователей, это свидетельствует о мобилизации дополнительных когнитивных ресурсов перед обманом.

Затем ученые проверили, можно ли по этим сигналам определить, к какой теме человек готовится солгать. Используя комбинацию нескольких нейронных маркеров, исследователи правильно распознали категорию будущей лжи у 24 из 32 участников. Лишь в одном случае система ошиблась, а еще в семи результат оказался неопределенным.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось в лабораторных условиях: участникам заранее сообщали, когда нужно лгать. В реальной жизни решение об обмане принимается спонтанно, поэтому полученные результаты требуют дальнейшей проверки.

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