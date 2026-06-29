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Наука

Ученые обнаружили в устрицах соединение против остеопороза

F&F: пептид из устриц может защитить кости от остеопороза
Виталий Тимкив/РИА Новости

Ученые обнаружили, что пептид OP4, выделенный из устриц, способен ослаблять разрушение костной ткани, вызванное длительным приемом гормональных препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Глюкокортикоиды широко используются для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний, однако их длительное применение является одной из основных причин вторичного остеопороза. Такие препараты ускоряют потерю костной массы и повышают риск переломов.

В новом исследовании ученые протестировали пептид OP4 на крысах с остеопорозом, вызванным введением дексаметазона. Оказалось, что соединение заметно улучшало структуру бедренной кости и восстанавливало баланс белков, отвечающих за формирование и ремоделирование костной ткани.

Под действием OP4 повышались уровни белков RUNX2, остеокальцина, PINP и OPG, которые стимулируют образование новой костной ткани. Одновременно снижались уровни RANKL и катепсина K — молекул, связанных с разрушением костей.

Помимо защитного действия на скелет, пептид положительно влиял на обмен веществ. У животных уменьшалось накопление жиров в печени и улучшались показатели липидного обмена. Анализ тканей показал, что OP4 воздействует на несколько клеточных сигнальных путей, включая PI3K/Akt, который играет важную роль в регуляции роста костей и метаболизма.

Авторы работы считают, что пептид из устриц может стать перспективным функциональным пищевым ингредиентом для профилактики и лечения глюкокортикоидного остеопороза. Исследование также подчеркивает потенциал морских белков как источника биологически активных соединений, способных одновременно поддерживать здоровье костей и обмен веществ.

Ранее врач назвала заболевание, незаметно разрушающее кости 40% взрослых.

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