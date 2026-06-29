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Наука

Ученые выяснили, почему некоторые люди сохраняют ясность ума в старости

NatNeuro: ясность мышления в старости может зависеть от состояния мозжечка
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Неравномерное старение мозжечка — небольшой области мозга, расположенной у основания черепа, — может частично объяснять, почему одни люди сохраняют хорошую память и ясность мышления до глубокой старости, а другие сталкиваются с заметным снижением когнитивных способностей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience.

Мозжечок традиционно связывают с координацией движений, поддержанием равновесия и мелкой моторикой. Однако он содержит большую часть нейронов мозга, и исследователи все чаще подозревают, что эта структура также играет важную роль в мышлении и памяти.

Нейробиологи проанализировали снимки мозга и результаты когнитивных тестов более чем 700 здоровых американцев, а затем разделили мозжечок на 11 отдельных областей и оценили, как меняется их объем с возрастом.

«Оказалось, что мозжечок стареет неравномерно. Задние его отделы, связанные со сложными когнитивными функциями, уменьшаются быстрее, чем передние области, отвечающие главным образом за движения», уточнили ученые.

Кроме того, люди с более крупным мозжечком в пожилом возрасте лучше справлялись с тестами на память и мышление, чем участники с меньшим объемом этой структуры. Аналогичная закономерность была подтверждена на данных еще примерно 47 тысяч человек из крупных медицинских баз данных.

У пациентов с болезнью Альцгеймера этот защитный эффект, по-видимому, постепенно исчезает по мере развития заболевания. По мнению авторов работы, мозжечок может выполнять роль своеобразного «когнитивного резерва», помогая мозгу дольше сохранять свои функции.

При этом ученые подчеркивают, что исследование выявило лишь связь между размерами мозжечка и когнитивным здоровьем. Пока неизвестно, является ли больший мозжечок непосредственной причиной более медленного старения мозга или лишь одним из сопутствующих факторов.

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