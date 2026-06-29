В России запустили производство пребиотиков, которые могут делать только две компании в мире

Группа компаний «Союзснаб» начала выпуск олигофруктозы на собственных мощностях. Это первое подобное производство в стране и третье в мире: до сих пор технологией получения фруктоолигосахаридов нового поколения владели лишь два зарубежных производителя. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Олигофруктоза относится к классу фруктоолигосахаридов (ФОС) — растворимых пищевых волокон с пребиотическим действием. В отличие от обычных нутриентов, которые усваиваются организмом напрямую, ФОС работают иначе: они становятся питательной средой для полезных бактерий кишечника и поддерживают баланс микробиоты.

Многие компании производят олигофруктозу экстракцией, однако ферментативная технология ее получения из пищевых углеводов с очисткой мембраны есть лишь у двух мировых компаний. Такая технология запатентована в России «Союзснаб» и позволяет получить вещество с минимальными органическими примесями.

Чистота ФОС важна в первую очередь из-за того, что его используют в детском питании. Примеси в ФОС — это остаточные сахара. Поэтому высокая чистота означает отсутствие калорийности и сахаров, в составе остаются только пищевые волокна — пребиотики, которые полезны для микробиоты.

Особенность ФОС в том, что они не меняют продукт радикально, но добавляют ему функциональную ценность. Обычный йогурт становится продуктом для поддержки микробиоты, батончик — перекусом с пищевыми волокнами, напиток — частью ежедневного рациона. При этом вкус и текстура остаются привычными.

Раньше олигофруктоза использовалась преимущественно в детском питании. Сегодня география применения расширилась: ингредиент востребован в молочной категории, напитках, кондитерских изделиях и продуктах для активного образа жизни. На западных рынках пребиотические газированные напитки, снеки с добавленными волокнами и продукты для здоровья кишечника уже перешли из нишевого сегмента в массовый. Для российского рынка появление собственного производства означает доступ к базовому функциональному ингредиенту без зависимости от редких зарубежных поставок. На основе новой олигофруктозы можно разрабатывать широкую линейку продуктов — от молочных десертов и напитков до хлебобулочных изделий, мороженого и спортивного питания.

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