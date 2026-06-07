Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Врач объяснила, почему не стоит накладывать жгут после укуса змеи

Врач Гузь: при укусе ядовитой змеи наложение жгута бесполезно и опасно
Больница скорой медицинской помощи/VK

Наложение жгута после укуса ядовитой змеи может привести к некрозу тканей, а попытки высосать яд из раны – к заражению крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Гузь, врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам специалиста, одной из самых серьезных ошибок остается наложение жгута на пострадавшую конечность. Такая мера не останавливает действие яда, но способна привести к нарушению кровообращения и отмиранию тканей уже через 20-30 минут.

Врач также не рекомендует надрезать место укуса, прижигать его йодом, прикладывать листья, мох, протирать водкой и применять другие «народные средства». Эти действия не замедляют распространение токсинов, но существенно увеличивают риск заражения.

«Опасно повторять «киношные клише», например, пытаться высосать яд ртом – в этом случае повышается риск попадания бактерий полости рта в кровь. Кроме того, спасатель тоже рискует отравиться», – предупредила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При укусе змеи медик советует приложить к месту укуса лед или холодный компресс, снять кольца, часы и другие сдавливающие предметы, поскольку отек обычно быстро нарастает. Пострадавшую конечность необходимо обездвижить и как можно скорее вызвать скорую помощь.

Кроме того, Гузь напомнила о важности правильно собранной аптечки для отдыха на природе. В нее рекомендуется включить стерильные бинты и салфетки, хлоргексидин, 3-процентную перекись водорода, ножницы, пинцет, нитриловые перчатки, пластыри, антигистаминные препараты и обезболивающие средства. Жгут-турникет также может быть полезен, однако использовать его следует только при сильном артериальном кровотечении.

Специалист подчеркнула, что первая помощь не заменяет медицинское лечение, поэтому после укуса змеи необходимо как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить себя от укуса змеи.

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!