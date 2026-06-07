Врач объяснила, почему не стоит накладывать жгут после укуса змеи

Наложение жгута после укуса ядовитой змеи может привести к некрозу тканей, а попытки высосать яд из раны – к заражению крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Гузь, врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам специалиста, одной из самых серьезных ошибок остается наложение жгута на пострадавшую конечность. Такая мера не останавливает действие яда, но способна привести к нарушению кровообращения и отмиранию тканей уже через 20-30 минут.

Врач также не рекомендует надрезать место укуса, прижигать его йодом, прикладывать листья, мох, протирать водкой и применять другие «народные средства». Эти действия не замедляют распространение токсинов, но существенно увеличивают риск заражения.

«Опасно повторять «киношные клише», например, пытаться высосать яд ртом – в этом случае повышается риск попадания бактерий полости рта в кровь. Кроме того, спасатель тоже рискует отравиться», – предупредила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При укусе змеи медик советует приложить к месту укуса лед или холодный компресс, снять кольца, часы и другие сдавливающие предметы, поскольку отек обычно быстро нарастает. Пострадавшую конечность необходимо обездвижить и как можно скорее вызвать скорую помощь.

Кроме того, Гузь напомнила о важности правильно собранной аптечки для отдыха на природе. В нее рекомендуется включить стерильные бинты и салфетки, хлоргексидин, 3-процентную перекись водорода, ножницы, пинцет, нитриловые перчатки, пластыри, антигистаминные препараты и обезболивающие средства. Жгут-турникет также может быть полезен, однако использовать его следует только при сильном артериальном кровотечении.

Специалист подчеркнула, что первая помощь не заменяет медицинское лечение, поэтому после укуса змеи необходимо как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью.

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