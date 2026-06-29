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Наука

Телескоп Джеймса Уэбба раскрыл десятилетнюю тайну «розовой планеты»

AstroJournal: телескоп Джеймса Уэбба обнаружил соленые облака у объекта GJ 504 b
NASA/Goddard Space Flying Centre

Астрономы Северо-Западного университета разгадали загадку «розовой планеты» — холодного объекта на расстоянии 57 световых лет от Земли, который озадачивал ученых более десяти лет. Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил в его атмосфере кое-что, чего прежде никогда не наблюдалось напрямую: облака из соли. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal).

Объект, известный как GJ 504 b, был открыт в 2013 году. С массой примерно в 25 раз больше юпитерианской он балансирует на границе между гигантской планетой и коричневым карликом, а его температура составляет всего около 290 °C — сопоставимо с температурой внутри духовки при выпекании хлеба. Именно эта холодность делала объект недоступным для наземных телескопов: его свет слишком слаб на фоне звезды-хозяина.

«В прошлом другие команды наблюдали за ним целую ночь с крупнейшими наземными инструментами и ничего не видели. JWST справился примерно за два часа», — рассказал Аниш Бабурадж, постдоктор Центра CIERA Северо-Западного университета.

Спектр, полученный телескопом, выявил в атмосфере водяной пар, метан, углекислый газ и аммиак. Компьютерное моделирование поначалу давало физически нереалистичные результаты — до тех пор, пока исследователи не добавили в модели облака. Лучше всего данные описывали именно облака из хлорида натрия и сульфида натрия: они скрывают более глубокие слои атмосферы и изменяют спектр, доходящий до телескопа.

«Мы проверили три типа облаков, и солёные подошли лучше всего», — добавил Бабурадж.

Этим открытие не исчерпывается: анализ также указывает на необычно высокое содержание тяжелых элементов в атмосфере — подсказку о том, каким путем сформировался объект. Возможно, он образовался как планета, а возможно — как небольшая звезда. Кроме того, возраст GJ 504 b оценивается в 2,5–4 миллиарда лет, что объясняет его относительную холодность: гигантские планеты постепенно остывают с возрастом.

По мнению исследователей, методы, разработанные для этого наблюдения, откроют путь к изучению других холодных и тусклых объектов, ранее недостижимых с Земли.

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