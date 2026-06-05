На межзвездной комете 3I/ATLAS обнаружены странные химические соединения

Космический телескоп James Webb Space Telescope впервые получил химический «отпечаток» межзвездного объекта в среднем инфракрасном диапазоне. Наблюдения показали, что комета 3I/ATLAS содержит метан и необычно большие количества углекислого газа, что указывает на ее формирование в условиях, сильно отличавшихся от тех, в которых возникли кометы Солнечной системы. Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Комета 3I/ATLAS стала лишь третьим известным межзвездным объектом, обнаруженным в Солнечной системе после астероида Оумуамуа и кометы Борисова. Она прилетела из межзвездного пространства и сейчас вновь покидает окрестности Солнца.

Для изучения объекта астрономы использовали прибор MIRI (Mid-Infrared Instrument) на борту телескопа Джеймса Уэбба. Наблюдения проводились в декабре 2025 года уже после того, как комета прошла ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Главным открытием стало первое в истории прямое обнаружение метана на межзвездной комете.

Метан относится к числу самых летучих веществ в космосе и легко переходит из твердого состояния в газообразное при нагреве. Ученых удивило, что газ удалось обнаружить уже после прохождения перигелия. По их мнению, это означает, что метановый лед был скрыт под поверхностью и оказался защищен от солнечного тепла верхними слоями кометы. Когда нагрев проник глубже внутрь ядра, метан начал испаряться и стал заметен приборам телескопа.

Не менее неожиданным оказалось количество этого вещества. Отношение метана к воде у 3I/ATLAS значительно выше, чем у большинства известных комет Солнечной системы. Подобные характеристики встречаются лишь у немногих объектов.

Кроме того, наблюдения подтвердили еще одну необычную особенность кометы — очень высокое содержание углекислого газа. Его доля по отношению к воде существенно превышает показатели, характерные для большинства солнечных комет.

По мнению исследователей, сочетание большого количества метана и углекислого газа свидетельствует о том, что объект сформировался в иной химической среде вокруг другой звезды, а затем миллионы или даже миллиарды лет путешествовал по межзвездному пространству.

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