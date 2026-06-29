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В Японии начали испытания препарата для выращивания новых зубов

TBP: к 2030 году на рынке появится препарат для выращивания новых зубов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Японские ученые начали клинические испытания препарата, который может впервые позволить человеку вырастить новые зубы. Лекарство уже успешно прошло первую фазу испытаний на добровольцах, а разработчики рассчитывают вывести его на рынок к 2030 году. Терапия предназначена прежде всего для пациентов с врожденным отсутствием зубов, однако в перспективе может помочь и людям, потерявшим зубы из-за травм или кариеса. Об этом сообщает компания Toregem BioPharma (TBP).

Разработку создали специалисты Медицинского исследовательского института Китано в Осаке, аффилированного с Киотским университетом. В ее основе лежит открытие механизма, который ограничивает естественную способность организма формировать новые зубы.

Исследователи установили, что один из белков подавляет развитие так называемых «спящих» зубных зачатков, которые сохраняются в челюсти человека. Созданный ими препарат TRG-035 представляет собой нейтрализующее антитело, блокирующее действие этого белка. Благодаря этому удается активировать зачатки и стимулировать рост зубов третьего поколения. В экспериментах на мышах и хорьках после применения препарата успешно прорезались новые зубы.

Первая фаза клинических испытаний стартовала в сентябре 2024 года в больнице Киотского университета. В исследовании участвовали 30 здоровых мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствовал как минимум один коренной зуб. Главной задачей ученых была оценка безопасности новой терапии. По предварительным данным, серьезных побочных эффектов у добровольцев выявлено не было.

На следующем этапе препарат планируют испытать у детей в возрасте от двух до семи лет с врожденной анодонтией — редким заболеванием, при котором отсутствуют шесть и более постоянных зубов. Для таких пациентов существующие методы лечения имеют серьезные ограничения: имплантация в детском возрасте зачастую невозможна, поскольку челюстные кости еще продолжают расти.

Разработчики надеются, что в будущем технология сможет применяться гораздо шире — для восстановления зубов, утраченных вследствие кариеса, травм или других заболеваний. Однако специалисты подчеркивают, что говорить об эффективности препарата пока рано. Полные результаты первой фазы еще не опубликованы в рецензируемых научных журналах, а способность лекарства вызывать рост полноценных зубов у человека пока не подтверждена. Кроме того, ученым еще предстоит выяснить, смогут ли новые зубы правильно прорезываться, формировать нормальный прикус и полноценно соединяться с нервами и кровеносными сосудами.

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