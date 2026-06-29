Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Наука

Ученые выяснили, какой из полов сильнее страдает от вредной пищи

Neurotoxicology: жирная диета по-разному влияет на организм в зависимости от пола
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Одна и та же жирная диета и контакт с распространенным пестицидом в раннем возрасте способны как ухудшить, так и временно улучшить память — все зависит от биологического пола и генетики животного. Работа опубликована в журнале Neurotoxicology.

Ученые во главе с Лайей Гуардиа-Эскоте, поведенческим исследователем Университета Ровира-и-Вирхили, использовали генетически модифицированных мышей с человеческими вариантами гена APOE — главного генетического фактора риска болезни Альцгеймера. Часть мышей несла «нейтральный» вариант APOE3, часть — рисковый APOE4; контрольная группа имела стандартный мышиный ген.

На 10–15-й день жизни некоторых детенышей перорально знакомили с хлорпирифосом — широко используемым фосфорорганическим инсектицидом, запрещенным в ЕС, но применяемым во многих странах. Доза была субтоксической — имитирующей бытовое воздействие через остатки пестицида на немытых продуктах. В три месяца половину животных переводили на рацион с 60% жиров на восемь недель.

Проверка в водном лабиринте выявила неожиданную картину: пестицид ускорил обучение у самцов APOE3 и самок APOE4, однако замедлил его у самок APOE3. При долгосрочном тесте памяти самцы APOE4 на жирной диете хуже запоминали расположение укрытия. Самки APOE4 на стандартном корме не запомнили его вовсе, но воздействие пестицида или жирной диеты по отдельности улучшало их показатели. Зато одновременное действие обоих факторов снова ухудшало память — у самок, но не у самцов.

По мнению ученых, результаты доказывают, что диетические рекомендации для защиты мозга следует персонализировать.

Ранее в мозге курильщиков обнаружили неожиданные изменения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!