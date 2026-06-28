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Наука

На Солнце появилась крупнейшая с февраля группа пятен

Ученые РАН сообщили о появлении крупной группы пятен на Солнце
Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен выходит к Земле. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН на своем сайте.

Активная область 4478 появилась 23 июня и за трое суток разрослась до 825 м.д.п. — это второй по величине показатель с начала года. Ее превзошла лишь образовавшаяся в феврале область 4366, которая достигла 1100 м.д.п. и породила пять вспышек класса X, включая мощнейшую X8.1.

Новая группа пока не отличается высокой активностью: за три дня зафиксировано всего 11 вспышек категории C. Однако почти все заметные события сопровождаются выбросами плазмы в космос. До Земли они не доходят лишь потому, что область сильно смещена к краю солнечного диска, уточнили ученые.

По расчетам исследователей, 1 июля область выйдет в центр солнечного диска. Дальнейшее поведение пятен непредсказуемо: они могут как разрушиться, так и выйти на пик активности, поэтому дальнейший сценарий развития событий прояснится в ближайшие дни, добавили в лаборатории.

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