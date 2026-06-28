Кашалоты в Средиземном море заговорили на «диалектах»

Ученые обнаружили, что кашалоты в разных частях Средиземного моря начали говорить на разных «диалектах». Анализ более пяти тысяч звуковых сигналов показал, что популяция китов разделилась на две группы с различными вокальными традициями. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRS B).

Кашалоты общаются с помощью коротких серий щелчков, называемых кодами. Эти звуки выполняют роль своеобразного социального маркера и помогают животным распознавать членов своей группы. Долгое время ученые считали, что все средиземноморские кашалоты используют один и тот же набор сигналов.

Однако анализ записей, сделанных у берегов Балеарские острова и в районе Греческой впадины с 2003 по 2021 год, показал иную картину. Западные кашалоты используют более медленный ритм щелчков, тогда как восточные выработали его ускоренную и измененную версию.

При этом ученые заметили интересную особенность: киты из восточной части моря иногда возвращаются к старому западному «диалекту», тогда как западные особи почти никогда не используют восточные варианты сигналов. Это говорит о том, что медленный диалект, вероятно, является более древним, а новый возник уже после расселения кашалотов на восток.

Исследователи полагают, что предки современных средиземноморских кашалотов проникли в море через Гибралтарский пролив около 20 тысяч лет назад, постепенно распространившись на восток. По-видимому, именно в изолированной восточной популяции со временем сформировались новые вокальные традиции.

По словам авторов работы, это один из редких примеров того, как у животных можно наблюдать процесс культурного разделения практически в реальном времени. Некоторые группы китов все еще способны переключаться между двумя «языками», что указывает на промежуточный этап формирования отдельных вокальных кланов.

Ученые отмечают, что изучение диалектов имеет не только научное, но и практическое значение. Средиземноморские кашалоты находятся под угрозой исчезновения, а понимание структуры их популяции поможет разработать более эффективные меры по сохранению этих редких морских гигантов.

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