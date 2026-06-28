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Наука

В США из ниоткуда появилась странная кипящая дыра

ScienceAlert: в Йеллоустоуне внезапно возникла кипящая яма
USGS

В национальном парке Йеллоустоун в бассейне Бискит появилась новая кипящая яма размером с небольшой бассейн — всего через два дня после того, как по этому самому месту ходили ученые Геологической службы США. Событие стало вторым гидротермальным взрывом в бассейне Бискит за последние два года. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Утром 13 июня 2026 года в 5:09 по горному времени датчики зафиксировали сейсмическую активность и низкочастотный акустический сигнал — инфразвук — со стороны бассейна Бискит. Камера Йеллоустоунской вулканической обсерватории засняла клубы темного пара, вырывающегося к северу от Черного алмазного бассейна, — в тот самый момент, что и аномалии датчиков.

На следующий день геологи обнаружили три новых гидротермальных жерла: горячая вода под давлением нашла путь к поверхности и мгновенно превратилась в пар, вызвав взрыв. К моменту осмотра вода охладилась примерно до 85 °С, однако вдоль трещины длиной 18,5 метра и шириной до 1,5 метра были разбросаны выброшенные породы. 16 июня ученые вернулись — и нашли активно кипящий бассейн размером 6,5 на 5,3 метра, издающий характерные глухие удары: пузыри пара с шумом формировались и схлопывались под поверхностью. По отсутствию обломков вокруг бассейна специалисты заключили, что он образовался не в результате взрыва, а путём обрушения — именно поэтому камеры его не засняли.

18 июня камеры зафиксировали, как за бассейном периодически бьют водяные струи высотой 6–9 метров. Событие примечательно и научно: из всех зафиксированных гидротермальных взрывов в Йеллоустоуне этот произошел ближе всего к сети мониторинговых приборов, что позволит детально изучить, были ли предвестники.

Предыдущий взрыв в бассейне Бискит в июле 2024 года разбросал раскаленные камни и серьезно повредил туристические настилы. В этот раз никто не пострадал.

Ранее ученые выяснили, что все массовые вымирания на Земле происходили одинаково.

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