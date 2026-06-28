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Наука

В России нашли способ повысить безопасность железнодорожных мостов

ПНИПУ: создана система автодиагностики железнодорожных мостов с помощью дрона
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха впервые создали комплексную информационную систему, которая полностью автоматизирует диагностику железнодорожных мостов — от полета беспилотника до готовой карты дефектов на инженерном чертеже. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Железнодорожные мосты — одна из наиболее уязвимых точек транспортной инфраструктуры. Трещины в металле, коррозия и деформация элементов накапливаются годами. Традиционная диагностика требует остановки движения и ручного обследования труднодоступных конструкций, что занимает часы и создает риски для инспекторов. Применение дронов решает задачу лишь частично: нейросеть определяет дефект на видео, но не привязывает его к точному месту на инженерном чертеже, а значит, специалист вынужден тратить время на повторный поиск вручную.

Пермские ученые устранили именно этот разрыв. В дрон встроена нейросеть, заблаговременно обученная на тысячах изображений трещин, коррозии и деформаций. Во время облета аппарат одновременно фиксирует GPS-координаты момента обнаружения дефекта. Затем система пересчитывает координаты с учётом геометрии моста — и автоматически наносит повреждение на цифровой инженерный чертеж с указанием конкретного элемента.

«Оператор задает маршрут через интерфейс наземной станции, дрон выполняет автономный полет, а нейросеть в реальном времени анализирует видеопоток. При обнаружении трещины или коррозии система вызывает оператора для подтверждения, после чего автоматически фиксирует местоположение дефекта и отображает его на чертеже. Все это происходит без остановки движения поездов и выхода людей в опасную зону», — рассказал Даниил Курушин, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Главное преимущество разработки — анализ прямо во время полета. Исчезает необходимость в многочасовом ручном просмотре видео, а время реакции на найденный дефект сокращается с часов до секунд. В перспективе систему можно адаптировать для мониторинга тоннелей, эстакад и путепроводов.

Ранее российские ученые создали систему мониторинга подземных вибраций.

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