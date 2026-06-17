Считавшийся бесполезным орган оказался важным защитником организма

Вилочковая железа, или тимус, долгое время считалась важной лишь в детстве, а во взрослом возрасте — практически бесполезным органом. Однако исследование американских ученых показало, что ее удаление может быть связано с повышенным риском смерти и развития рака. Результаты работы опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM).

Тимус расположен за грудиной и играет ключевую роль в формировании иммунной системы ребенка. Именно здесь созревают Т-лимфоциты — клетки иммунитета, которые помогают организму бороться с инфекциями и уничтожать раковые клетки.

После полового созревания тимус постепенно уменьшается в размерах и начинает производить гораздо меньше новых Т-клеток. Поэтому долгое время считалось, что во взрослом возрасте его удаление не оказывает существенного влияния на здоровье.

Исследователи из Гарвардского университета решили проверить это предположение. Они проанализировали данные пациентов, перенесших операции на органах грудной клетки. В исследование вошли более 6 тысяч человек, у которых тимус сохранился, и 1146 пациентов, которым железу удалили.

Оказалось, что в течение пяти лет после операции люди без тимуса почти в два раза чаще умирали по сравнению с пациентами из контрольной группы. Кроме того, риск развития онкологических заболеваний у них также оказался примерно вдвое выше. Особое внимание ученых привлекло то, что возникшие опухоли нередко отличались более агрессивным течением и чаще возвращались после лечения.

«Мы обнаружили, что тимус абсолютно необходим для здоровья. Если его нет, риск смерти и риск развития рака как минимум удваиваются», — заявил руководитель исследования, онколог Дэвид Скадден.

Чтобы понять возможные причины такого эффекта, ученые дополнительно изучили показатели иммунной системы части пациентов. Анализ показал, что после удаления тимуса у некоторых людей снижалось разнообразие Т-клеточных рецепторов — молекул, которые помогают иммунным клеткам распознавать инфекции и аномальные клетки организма. По мнению авторов, это может ослаблять иммунный надзор за опухолями и повышать вероятность развития различных заболеваний.

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