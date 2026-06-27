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В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ

Аксененко: выпускники должны иметь право пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам
Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ в год проведения экзаменационной кампании. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости.

Сейчас выпускники могут по своему желанию пересдать только один предмет из числа сданных в текущем году. Аксененко считает это ограничение недостаточно обоснованным. По его мнению, на результаты экзаменов влияет множество факторов — психологическое состояние выпускника, субъективность восприятия заданий, технические накладки. Депутат отметил, что право пересдать только один предмет ставит школьника перед необходимостью выбирать единственную дисциплину, хотя потребность улучшить результат может возникнуть сразу по нескольким.

Депутат предлагает сохранить действующий механизм, при котором предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету аннулируется, но распространить это право на любое количество учебных предметов, сданных в текущем году. Инициатива, по его словам, позволит создать более справедливые условия для всех участников экзаменационной кампании.

В своем обращении к главе Минпросвещения Аксененко отметил, что задача ЕГЭ — максимально объективно оценить знания выпускника и обеспечить равные возможности при поступлении в вузы. Если человек готов подтвердить более высокий уровень подготовки по нескольким дисциплинам, система должна предоставлять ему такую возможность, подытожил парламентарий.

Ранее в Рособрнадзоре назвали причину, по которой нельзя отменить ЕГЭ.

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