В России создали бюджетную технологию защиты лука от мух для фермеров

В Новгородском государственном университете (НовГУ) предложили эффективную систему защиты лука от луковой мухи. Технологию апробировали в Псковской области. Они сравнили три метода предпосадочной обработки лука-севка и выяснили, что раствор медного купороса снижает поврежденность луковиц личинками в 3,7, а зольный раствор вдвое сокращает потери и подходит для органического земледелия. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Как отметили авторы, повышенная влажность и умеренный температурный режим Псковской области создают благоприятные условия для развития луковой мухи. Вредитель зимует в почве на глубине 15–20 см в стадии куколки. Вылет первого поколения и яйцекладка совпадают с цветением одуванчика и вишни, то есть приходятся на вторую половину мая.

Для оценки эффективности предпосадочной обработки лука-севка исследователи провели мелкоделяночный опыт на сорте «Псковский».

«Мы сравнили три способа протравливания севка. Первым вариантом был 1% раствор медного купороса. В нем луковицы выдерживали 15 минут, а затем промывали водой. Вторым вариантом стал 1% раствор марганцовки, где выдержка составляла 20–30 минут. В качестве третьего варианта мы использовали зольный раствор. Мы добавили 400 граммов древесной золы на два литра воды, кипятили 20 минут, остужали до 50 градусов и опускали лук на два часа. Для чистоты эксперимента мы также сделали контрольную группу и просто замочили севок в воде комнатной температуры на полчаса», — рассказал один из авторов работы, студент Химико-технологического института НовГУ Алексей Васильченок.

Самым эффективным оказался раствор медного купороса. Всхожесть составила 96%. Поврежденность личинками луковой мухи снизилась более чем в 3,7 раза по сравнению с необработанным севком. Пораженность гнилями оказалась минимальной и составила всего 4,2%.

При этом почти каждая третья луковица в контрольной группе, где севок не обрабатывали, оказалась повреждена личинками, а каждая пятая поражена гнилью. Марганцовка также продемонстрировала хорошие результаты, хотя и немного уступила медному купоросу. По словам авторов, этот метод особенно привлекателен для небольших хозяйств.

Внедрение предпосадочного протравливания, по словам ученых, не требует значительных затрат и технически доступно для хозяйств любого масштаба.

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