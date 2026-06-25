Зорькин назвал угрозой создание «постчеловека» со сверхспособностями

Попытки создать «постчеловека» со сверхспособностями должны быть признаны угрозой конституционному строю. Об этом заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин, сообщает РИА Новости.

Глава КС подчеркнул, что любые эксперименты по наделению человека когнитивными или физическими возможностями, выходящими за пределы естественных, уничтожают фундаментальную ценность — человеческое достоинство. Зорькин отметил, что психофизиологические ограничения и даже смертность не являются изъянами, которые требуется устранять с помощью высоких технологий.

«Любые попытки создать «постчеловека» <...> должны быть признаны безусловной и всеобъемлющей угрозой конституционному строю, и даже шире — будущему человечества», — сказал он.

При этом председатель Конституционного суда отметил, что запреты на генетическое редактирование не должны распространяться на сферу лечения заболеваний.

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