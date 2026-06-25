Врач назвал необходимый для здоровья сердца минимум ходьбы

Врач Кумбс: десять минут ходьбы в день могут поддержать здоровье сердца

Для поддержания здоровья сердца достаточно всего десяти минут ходьбы в день. Такой минимальный уровень физической активности назвал профессор Школы исследований движений человека Квинслендского университета Джефф Кумбс, слова эксперта приводит издание nine.com.au.

По словам специалиста, даже короткая прогулка улучшает кровообращение, помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также уменьшает боль и скованность в мышцах и суставах. При этом людям, которые только начинают больше двигаться, пользу могут принести даже пять минут ходьбы в день.

«При сидячей работе также важно вставать хотя бы раз в час и совершать пятиминутную прогулку, просто пройтись по этажу или подняться по лестнице, чтобы размяться», — рекомендует эксперт.

Эксперт отметил, что уровень физической активности лучше увеличивать постепенно. Оптимальной целью он назвал ежедневные прогулки продолжительностью около 30 минут. Такая нагрузка связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и помогает поддерживать общее состояние организма.

Тем, кому уже легко даются получасовые прогулки, Кумбс посоветовал попробовать интервальную ходьбу — чередование быстрого и спокойного темпа. Например, можно пройти быстрым шагом расстояние между двумя фонарными столбами, а следующий отрезок преодолеть в более медленном темпе.

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