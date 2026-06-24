Как снизить сердечно-сосудистые риски у пациентов с больными почками, рассказал врач

У пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) частота сердечно-сосудистых осложнений намного выше, чем у людей со здоровыми почками. Мониторинг жесткости сосудов, профилактика анемии, расчет персональных показателей в диете, контроль артериального давления, повышенного уровня мочевой кислоты, препараты для нефропротекции помогают снизить эти риски, – рассказала «Газете.Ru» Людмила Милованова, профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского Университета.

«К сожалению, летальность пациентов с ХБП связана преимущественно с сердечно-сосудистыми осложнениями. Риски этих осложнений начинают закладываться уже с ранних стадий ХБП, однако лабораторно какие-либо изменения появляются на более поздних этапах болезни. Поэтому задача клиницистов – вовремя распознать угрожающие факторы и снизить их воздействие», — рассказала Милованова.

Минерально-костные нарушения – главный фактор сердечно-сосудистого риска при ХБП. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена начинается с задержки фосфора при снижении скорости клубочковой фильтрации в почках. Также кальций вымывается из костной ткани и, соединяясь с фосфором, откладывается в стенках сосудов. В результате сосуды становятся жесткими, повышается артериальное давление, увеличивается нагрузка на сердце, что приводит к его ремоделированию – сердечно-сосудистые риски возрастают. Анемия – второй по значимости фактор, вносящий свой вклад в сердечно-сосудистый риск при ХБП.

«Анемия развивается при ХБП преимущественно из-за того, что почки перестают продуцировать гормон эритропоэтин, который участвует в кроветворении. Важным моментом является и то, что анемия снижает выработку белка Клото (Klotho), который играет ключевую роль в замедлении процессов «старения» организма в том числе и сердечно-сосудистого», — пояснила эксперт.

Чтобы максимально отсрочить дебют сердечно-сосудистой «катастрофы» у пациентов с ХБП, нужно комплексное лечение, тогда у этих больных появляется шанс отсрочить начало диализной терапии.

Ранее ученые выяснили, что нормализация сахара в крови у людей с преддиабетом снижает риск инфаркта более чем на 50%.