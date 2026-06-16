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Наука

Назван способ снизить риск смерти от болезней сердца более чем на 50% для людей с преддиабетом

Lancet : нормализация уровня сахара в крови снижает риск инфаркта при преддиабете
Shutterstock

Международная группа ученых выяснила, что людям с преддиабетом недостаточно просто придерживаться здорового образа жизни — для существенного снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо добиться нормализации уровня сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Преддиабет — состояние, при котором уровень глюкозы в крови уже повышен, но еще не достиг значений, характерных для диабета второго типа. По оценкам ученых, сегодня с преддиабетом живут более миллиарда человек во всем мире. Это состояние не только повышает вероятность развития диабета, но и связано с увеличенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи проанализировали данные двух крупных долгосрочных исследований — американского Diabetes Prevention Program Outcomes Study и китайского DaQing Diabetes Prevention Outcomes Study. В обоих проектах за людьми с преддиабетом наблюдали на протяжении десятилетий, оценивая влияние физических нагрузок, питания и других мер профилактики.

Оказалось, что участники, которым удалось вернуть уровень сахара в крови к нормальным значениям, получали значительные преимущества для здоровья. У них риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализации из-за сердечной недостаточности оказался на 58% ниже по сравнению с теми, у кого преддиабет сохранялся.

Кроме того, нормализация уровня глюкозы была связана со снижением риска инфаркта, инсульта и других серьезных сердечно-сосудистых событий на 42%.

Особенно важно, что положительный эффект сохранялся спустя десятки лет после достижения ремиссии преддиабета. Аналогичные результаты были получены как среди американских, так и среди китайских участников, что говорит о надежности выявленной закономерности.

Авторы отмечают, что результаты оказались неожиданными. Более ранний анализ этих же исследований показал, что сами по себе изменения образа жизни — увеличение физической активности и улучшение питания — не приводили к статистически значимому снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению ученых, это означает, что недостаточно просто замедлить развитие диабета. Для защиты сердца необходимо добиться реального улучшения обмена веществ и возвращения показателей глюкозы в нормальный диапазон.

«Наше исследование ставит под сомнение одно из ключевых предположений современной профилактической медицины. Мы показали, что именно ремиссия преддиабета связана со значительным снижением риска смертельных сердечно-сосудистых событий, сердечной недостаточности и общей смертности», — отметил руководитель исследования Андреас Биркенфельд.

Ранее был назван компонент пищи, от которого нельзя отказываться для здоровья сердца.

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