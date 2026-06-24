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Наука

Как свести к минимуму риск перегрева двигателя машины в жару, рассказал инженер

Инженер Бибилов: три действия помогут не допустить перегрева двигателя в жару
Pavel Golovkin/AP

Чтобы свести к минимуму вероятность перегрева двигателя автомобиля в жаркий летний период, необходимо: проверить чистоту радиаторов (при необходимости промыть и прочистить их), проверить состояние приводных ремней, а также уровень жидкости в системе охлаждения, – рассказал «Газете.Ru» технический эксперт Передовой инженерной школы технологического лидерства ФДР (FDR) Московского Политеха Юрий Бибилов.

«Основные причины перегрева — это неисправный термостат, неисправная помпа системы охлаждения, забитый грязью либо тополиным пухом радиатор системы охлаждения, низкий уровень охлаждающей жидкости и износ приводного ремня водяного насоса (помпы). Чтобы свести к минимуму вероятность перегрева двигателя автомобиля в жаркий летний период, необходимо: проверить чистоту радиаторов (при необходимости промыть и прочистить их), проверить состояние приводных ремней, а также уровень жидкости в системе охлаждения», — объяснил Бибилов.

При появлении признаков перегрева, по словам эксперта, первым делом водитель должен предпринять все безопасные способы покинуть проезжую часть дороги.

«При начале перегрева двигателя необходимо снизить нагрузку (понизить скорость) и постараться найти место для остановки, не создавая помех. Открывать капот надо предельно осторожно, так как из трещин, в также разрывов деталей и механизмов может брызгать и вытекать горячий антифриз. Категорически запрещается откручивать заливную крышку системы охлаждения, пока двигатель не остынет из-за опасности получить ожоги. В условиях городской пробки охладить двигатель возможно: для этого надо выключить кондиционер, если он есть, открыть окна и включить отопитель», — рассказал эксперт.

Ранее эксперт предупредил о риске перегрева двигателя из-за скопления тополиного пуха в радиаторе.

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