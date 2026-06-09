Врачи объяснили причину частых запоров и болей в животе у пожилых

С возрастом пищеварительная система начинает работать медленнее, что может приводить к появлению изжоги, вздутия живота, запоров и других неприятных симптомов. Об этом рассказали гастроэнтерологи Сара Атталла (Университет Стоуни-Брук) и Сунана Сохи (Университет Раша), экспертов цитирует Daily Mail.

По словам специалистов, возрастные изменения затрагивают мышцы и нервные окончания желудочно-кишечного тракта. Из-за этого пища продвигается по пищеварительной системе медленнее, а риск различных нарушений возрастает. Среди наиболее распространенных проблем врачи называют изжогу, боли в животе, вздутие, а также чередование запоров и диареи.

Ситуацию могут усугублять хронические заболевания и прием некоторых лекарств. В частности, негативное влияние на желудочно-кишечный тракт способны оказывать популярные обезболивающие препараты, включая ибупрофен.

Чтобы поддержать нормальную работу пищеварительной системы, специалисты рекомендуют уделять внимание образу жизни. По их словам, полезно тщательно пережевывать пищу, пить достаточное количество воды, чаще выбирать продукты растительного происхождения и ограничивать потребление сильно переработанной еды. Также важную роль играют регулярная физическая активность и полноценный сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки.

При этом врачи подчеркивают, что любые проблемы с пищеварением не стоит считать неизбежным следствием старения. Если неприятные симптомы сохраняются длительное время или становятся более выраженными, необходимо обратиться к врачу, поскольку они могут быть связаны не только с возрастными изменениями, но и с серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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