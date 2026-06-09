Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Наука

Врачи объяснили причину частых запоров и болей в животе у пожилых

Daily Mail: изжога и диарея в пожилом возрасте связаны с замедлением работы ЖКТ
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

С возрастом пищеварительная система начинает работать медленнее, что может приводить к появлению изжоги, вздутия живота, запоров и других неприятных симптомов. Об этом рассказали гастроэнтерологи Сара Атталла (Университет Стоуни-Брук) и Сунана Сохи (Университет Раша), экспертов цитирует Daily Mail.

По словам специалистов, возрастные изменения затрагивают мышцы и нервные окончания желудочно-кишечного тракта. Из-за этого пища продвигается по пищеварительной системе медленнее, а риск различных нарушений возрастает. Среди наиболее распространенных проблем врачи называют изжогу, боли в животе, вздутие, а также чередование запоров и диареи.

Ситуацию могут усугублять хронические заболевания и прием некоторых лекарств. В частности, негативное влияние на желудочно-кишечный тракт способны оказывать популярные обезболивающие препараты, включая ибупрофен.

Чтобы поддержать нормальную работу пищеварительной системы, специалисты рекомендуют уделять внимание образу жизни. По их словам, полезно тщательно пережевывать пищу, пить достаточное количество воды, чаще выбирать продукты растительного происхождения и ограничивать потребление сильно переработанной еды. Также важную роль играют регулярная физическая активность и полноценный сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки.

При этом врачи подчеркивают, что любые проблемы с пищеварением не стоит считать неизбежным следствием старения. Если неприятные симптомы сохраняются длительное время или становятся более выраженными, необходимо обратиться к врачу, поскольку они могут быть связаны не только с возрастными изменениями, но и с серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее были названы продукты, вызывающие метеоризм с самым неприятным запахом.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!