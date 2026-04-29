Названа новая возможная причина краха цивилизации майя

Команда ученых под руководством Бенджамина Гвиннета из Монреальского университета установила, что возможной причиной причин упадка цивилизации майя стала засуха, которая привела к дефициту ресурсов и нарушению торгового обмена. Результаты исследования опубликованы в журнале Biogeosciences.

Исследователи проанализировали донные отложения озера Лагуна-Ицан, рядом с которым располагался один из значимых городов майя — Ицан. Ученые изучили керны осадочных пород возрастом от четырех тысяч до 3300 лет, что позволило восстановить историю заселения региона и изменения природных условий.

Анализ показал, что первые постоянные поселения в этой местности возникли около 3200 лет назад. На раннем этапе жители активно применяли подсечно-огневое земледелие, вырубая и выжигая леса для создания плодородных участков. Позднее, по мере роста населения, использование огня сократилось, что свидетельствует о переходе к более устойчивым методам ведения хозяйства.

Ключевым результатом стало отсутствие признаков длительных засух в районе Ицана. Изотопный анализ водорода показал, что климат в этой зоне оставался относительно стабильным даже в период, когда в других регионах майя фиксировались засушливые условия.

Несмотря на это, население Ицана резко сократилось примерно в тот же период — между 750 и 1000 годами н.э., когда происходил общий упадок цивилизации майя. Это противоречит традиционной версии, связывающей крах исключительно с климатическими изменениями.

Авторы исследования считают, что решающую роль могла сыграть высокая взаимосвязанность городов майя. Засухи в одних регионах приводили к дефициту ресурсов, росту конфликтов и разрушению торговых связей. В результате начались миграции населения и дестабилизация всей системы, что затронула даже те области, где климат оставался благоприятным.

