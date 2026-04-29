Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Названа новая возможная причина краха цивилизации майя

Biogeosciences: причиной краха цивилизации майя могла стать засуха
Gerardo Suarez of the Universidad Nacional Autonoma de Mexico and Virginia Garcia-Acosta of the Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social

Команда ученых под руководством Бенджамина Гвиннета из Монреальского университета установила, что возможной причиной причин упадка цивилизации майя стала засуха, которая привела к дефициту ресурсов и нарушению торгового обмена. Результаты исследования опубликованы в журнале Biogeosciences.

Исследователи проанализировали донные отложения озера Лагуна-Ицан, рядом с которым располагался один из значимых городов майя — Ицан. Ученые изучили керны осадочных пород возрастом от четырех тысяч до 3300 лет, что позволило восстановить историю заселения региона и изменения природных условий.

Анализ показал, что первые постоянные поселения в этой местности возникли около 3200 лет назад. На раннем этапе жители активно применяли подсечно-огневое земледелие, вырубая и выжигая леса для создания плодородных участков. Позднее, по мере роста населения, использование огня сократилось, что свидетельствует о переходе к более устойчивым методам ведения хозяйства.

Ключевым результатом стало отсутствие признаков длительных засух в районе Ицана. Изотопный анализ водорода показал, что климат в этой зоне оставался относительно стабильным даже в период, когда в других регионах майя фиксировались засушливые условия.

Несмотря на это, население Ицана резко сократилось примерно в тот же период — между 750 и 1000 годами н.э., когда происходил общий упадок цивилизации майя. Это противоречит традиционной версии, связывающей крах исключительно с климатическими изменениями.

Авторы исследования считают, что решающую роль могла сыграть высокая взаимосвязанность городов майя. Засухи в одних регионах приводили к дефициту ресурсов, росту конфликтов и разрушению торговых связей. В результате начались миграции населения и дестабилизация всей системы, что затронула даже те области, где климат оставался благоприятным.

Ранее физики вычислили срок существования развитых цивилизаций.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!