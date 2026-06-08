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Общество

Россиянам объяснили популярность спортивных турниров для знакомств

Эксперт Шаталина: знакомство на спортивном турнире ускоряет создание контакта
Антон Денисов/РИА Новости

Интерес к спортивным турнирам для знакомств имеет психологические причины. Многие люди устали от попыток познакомится в специальных приложениях и надежд, что алгоритмы подберут подходящего человека. Об этом «Москве 24» рассказала консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина.

По словам специалиста, физическая активность помогает снизить напряжение и тревогу во время знакомства, которые вызваны беспокойством о своем внешнем виде и поведении. Во время совместных занятий спортом внимание смещается на само дело, а в ходе игры появляется возможность наблюдать за человеком в разных проявлениях.

«Социальная психология позитивно оценивает коллективную активность: она ускоряет формирование контакта и позволяет лучше понять личность через реальные поступки. В движении человек раскрывается естественнее и реалистичнее, без притворства. Такой формат дает возможность увидеть, как партнер взаимодействует с другими, реагирует на поражение, поддерживает, проявляет инициативу или справляется с ошибками», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что знакомство во время спортивного турнира для дальнейшего построения отношений может оказаться информативнее традиционной встречи в ресторане.

Однако, по словам Шаталиной, у такого вида общения также есть и минусы. Так, у потенциальных партнеров может создаться иллюзия наличия общих интересов и совпадения ценностей. Помимо этого, неизвестна истинная мотивация собеседника, из-за которой он пришел на встречу.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще устраивать свидания без алкоголя.

 
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