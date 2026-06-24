У серотонина обнаружили неожиданное влияние на работу мозга

Серотонин — нейромедиатор мозга, известный прежде всего как «гормон хорошего настроения», — оказывается, играет ключевую роль в том, как легко мы пересматриваем свои убеждения. Новое исследование показало: повышение уровня серотонина снижает «прилипчивость» мыслей, то есть склонность держаться за устаревшие представления. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health.

Серотонин — химический посредник, передающий сигналы между нейронами. Препараты группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) повышают его концентрацию в синаптических щелях и широко применяются при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). ОКР — состояние, при котором человека преследуют навязчивые мысли или ритуалы. Почему именно СИОЗС помогают при ОКР — до сих пор оставалось загадкой.

Исследователи Лиссабонского университета под руководством профессора Тьяго Майи предложили гипотезу: серотонин снижает «прилипчивость» убеждений — тенденцию мозга держаться за старое представление даже после того, как появились новые данные, говорящие об обратном. Чем меньше серотонина, тем крепче мозг цепляется за старые представления, даже когда реальность изменилась.

В эксперименте 50 здоровых мужчин выполняли компьютерную задачу с меняющимися правилами — одни приняли однократную дозу СИОЗС эсциталопрама, другие — плацебо. Исследователи с помощью математических моделей оценивали, насколько быстро участники обновляли свои ожидания при смене правил. Участники с высоким уровнем препарата в крови быстрее адаптировались к новым условиям.

Параллельно выяснилось, что чем больше у здорового человека обсессивных черт, тем выше у него «прилипчивость» убеждений. Навязчивая идея о том, закрыта ли дверь, — типичный пример убеждения, которое не удается «отклеить» даже после многократной проверки.

«Складывается картина: обсессии связаны с прилипчивостью убеждений, а повышение серотонина эту прилипчивость снижает. Значит, СИОЗС могут помогать при ОКР именно за счет этого механизма», — объяснил Майя.

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