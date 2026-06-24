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Наука

В России разработали технологию улучшения нефти с помощью ультразвука

РГУНГ: ультразвук разрушает тяжелые молекулы прямо на скважине
Eli Hartman/Reuters

Ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработали технологию улучшения качества нефти прямо на месторождении с помощью ультразвука. По словам разработчиков, подход не имеет аналогов в мире и позволяет сократить затраты на подготовку нефти к транспортировке в десятки раз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательно учреждения.

В основе технологии лежит явление кавитации — так называют образование и схлопывание микроскопических пузырьков газа в жидкости под воздействием мощных акустических колебаний. Ультразвуковой генератор преобразует электрическое напряжение в высокочастотные механические волны и передаёт их в нефть. В момент схлопывания пузырька в локальной точке давление достигает десятков тысяч атмосфер, а температура — нескольких тысяч градусов. Этого хватает, чтобы разрушить молекулы тяжелых углеводородов, смол и асфальтенов — именно они делают нефть вязкой и трудно транспортируемой.

Крупнейшие мировые месторождения легкой нефти в значительной мере выработаны, и всё большую долю добычи составляют так называемые трудноизвлекаемые запасы: нефть с высоким содержанием тяжелых компонентов. Такое сырьё нужно облагораживать перед отправкой на нефтеперерабатывающие заводы. Традиционно это делают путём нагрева до 60–80 градусов, что требует огромного количества энергии, особенно в условиях Арктики и вечной мерзлоты.

Технология Губкинского университета позволяет обрабатывать нефть прямо на скважине без транспортировки на завод. Оборудование выполнено в мобильном исполнении и может работать на любом месторождении, включая удалённые и труднодоступные. В числе решаемых задач — снижение содержания серосодержащих компонентов, что прежде было возможно только на специализированных установках вдали от места добычи.

«Это открывает новые возможности для разработки нефтяных месторождений в Арктической зоне, на шельфе и в других труднодоступных районах», — подчеркнул руководитель научного проекта, профессор Александр Максименко.

«Для транспортировки вязкую нефть нагревают до 60–80 градусов, что делает процесс крайне дорогим. Новый подход сократит затраты на подготовку продукции в десятки раз», — отметил заведующий лабораторией физико-химических исследований углеводородных систем, доцент Губкинского университета Алексей Деньгаев.

Ранее ученые предложили новый метод очистки попутного нефтяного газа без сжигания на факелах.

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