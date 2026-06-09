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Названа спортивная добавка, усиливающая иммунитет против рака

iScience: спортивная добавка креатин усиливает противораковый иммунитет
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Популярная спортивная добавка креатин может усиливать способность иммунной системы бороться с раком. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Исследователи обнаружили, что креатин помогает работе не только Т-клеток, непосредственно уничтожающих опухолевые клетки, но и дендритных клеток, которые играют ключевую роль в запуске противоопухолевого иммунного ответа. Именно они помогают иммунной системе распознавать рак и направляют Т-клетки на его уничтожение.

В экспериментах на мышах ежедневное введение креатина замедляло рост опухолей и повышало активность иммунных клеток. Ученые выяснили, что вещество увеличивает энергетические запасы дендритных клеток и поддерживает работу сигнальных механизмов, необходимых для их активации. Это позволяет иммунным клеткам сохранять эффективность даже в условиях, когда быстро растущая опухоль активно потребляет питательные вещества и энергию.

Похожие результаты исследователи получили и при работе с человеческими клетками, которые используются для создания дендритных противораковых вакцин. По мнению авторов, это открывает перспективы для применения креатина в качестве средства, способного усиливать действие современных методов иммунотерапии.

При этом ученые подчеркивают, что пока речь идет только о лабораторных экспериментах и исследованиях на животных. Клинических данных, подтверждающих эффективность такого подхода у людей, пока нет.

Тем не менее результаты работы показывают, что креатин может стать новым инструментом для повышения эффективности противоопухолевого иммунитета и клеточных вакцин. Теперь исследователям предстоит проверить, сможет ли эта распространенная спортивная добавка помочь в лечении онкологических заболеваний в клинических условиях.

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