Резкое снижение веса может привести к смещению положения почек

Резкое снижение массы тела может привести к нескольким негативным последствиям, например, смещению положения почек, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

«Резкое снижение массы тела может привнести ряд нежелательных явлений – потерю мышечной ткани, снижение устойчивости иммунной системы, негативное влияние на психоэмоциональный фон, нарушения водно-электролитного баланса и даже смещение внутренних органов, таких как почки («блуждающая почка»), так как жировая ткань — один из факторов фиксации данного органа. Клинически значимым считается снижение массы тела более чем на 5% от исходного значения за период от 1 до 6 месяцев», — объяснил врач.

По его словам, снижение массы тела может быть преднамеренным и непреднамеренным.

«Во втором случае обязательно исключение заболеваний, в первую очередь эндокринной системы, патологии пищеварительной системы, в связи с чем рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для диагностики. В первом случае сначала нужно определить, является ли снижение массы тела необходимым, так как в случае некоторых психических расстройств пациенты начинают снижать массу тела даже при нормальной массе тела, что приводит к истощению и нарушению физического здоровья. В данной ситуации рекомендуется обращение к психологу, психотерапевту и психиатру», — заметил доктор.

Ранее терапевт посоветовал использовать биоимпедансный анализ и соотношение талии к росту для оценки состава тела.