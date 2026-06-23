В ЛЭТИ создали «цифрового закупщика», который снизит риски и расходы при проведении тендеров

Ученые ЛЭТИ рассказали «Газете.Ru» о создании системы из трех ИИ, которая оптимизирует поиск исполнителя или поставщика и наиболее подходящего тендера, а также составляет заявку с максимальными шансами одобрения госзакупок.

В настоящее время сфера тендеров и закупок все еще не формализована с точки зрения спроса и предложения: для проведения процедур организации вынуждены содержать отделы сотрудников, чтобы они в короткие сроки успели вручную перебрать базы исполнителей и проверить надежность каждого. В итоге процедура остается трудозатратной.

Решение видится в автоматизации этих рутинных процессов, которым занялась команда разработчиков ЛЭТИ. Молодые ученые создали цифровую платформу для автоматизации работы компаний с тендерами за счет ИИ-агентов и работы с данными клиентов. Она работает строго по 44-ФЗ и 223-ФЗ – законам, регулирующим сферу закупок, — и будет предоставляться клиентам по подписке.

Суть разработки состоит в следующем: на платформе клиенты создают свой цифровой профиль, и система подбирает под его описание и запросы подходящую компанию и услугу на официальном сайте закупок ЕИС закупки, доступ к которому предоставляет платформе пользователь. Если у пользователя нет цифрового профиля, то платформа может работать под его учетной записью для совершения каких-либо операций. При этом данные учетной записи всегда хранятся у заказчика, программа их отдельно не сохраняет.

«В разработанной мультиагентной системе работают три ИИ-агента. Один собирает описание бизнеса клиента, чтобы построить портрет клиента. Второй составляет профиль заказа, анализирует требования и понимает потребности. Третий ИИ-агент под сформированные требования согласно законодательству и с поддержкой ЕИС, уточняет требования к поставщику, исполнителю, конкурентный список и их характер. Все три ИИ-агента работают с клиентом в диалоговой форме и задают дополнительные вопросы для более содержательной цифровой копии. Благодаря детальному профилю заказчика и анализу баз исполнителей можно сократить расходы на поиски и снизить риск неверного выбора, а значит, в разы уменьшить риски негативных последствий», — объяснил наставник команды разработчиков проекта ГосТендер СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Лев Братченко.

Объем инвестиций не разглашается, но известно, что заказчик – строительная компания, занимающаяся поставкой материалов. Она поставила разработчикам задачу адаптировать платформу для внутреннего контура компании. Проект поддержан грантом программы стартапы «ИТ-ЛЭТИ», проекты которых реализуются в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее было отмечено, что некоторые ИИ-агенты могут вызывать быстрый износ SSD из-за постоянной записи данных.