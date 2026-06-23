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Наука

Найден способ запустить восстановление суставов без лекарств

SciRep: низкоинтенсивный ультразвук способен ускорять регенерацию суставов
Oporty786/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили, что низкоинтенсивный ультразвук способен ускорять переход организма от воспаления к восстановлению тканей после повреждения суставов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

После травмы суставов в поврежденной области активируются макрофаги — клетки иммунной системы, которые отвечают за борьбу с повреждениями и запускают воспалительную реакцию. Однако если воспаление затягивается, оно может перейти в хроническую форму и способствовать разрушению суставных тканей, повышая риск развития остеоартрита.

Чтобы выяснить, можно ли повлиять на этот процесс, исследователи изучили воздействие низкоинтенсивного ультразвука на макрофаги в лабораторных условиях. Оказалось, что ультразвуковые волны подавляют активность клеток, поддерживающих воспаление, и одновременно стимулируют работу макрофагов, связанных с восстановлением тканей.

Кроме того, ученые обнаружили, что воздействие ультразвука изменяет активность целых групп генов, регулирующих иммунный ответ и процессы регенерации. По словам авторов работы, это создает более благоприятные условия для заживления поврежденных суставов.

Исследователи считают, что полученные результаты могут открыть путь к разработке новых немедикаментозных методов лечения травм суставов и ранних стадий остеоартрита. В будущем такие технологии могут помочь ускорять восстановление тканей и снижать риск хронического воспаления без применения лекарственных препаратов.

Однако ученые подчеркивают, что пока результаты получены только в лабораторных экспериментах, поэтому для подтверждения эффективности и безопасности метода необходимы дальнейшие исследования, в том числе с участием людей.

Ранее была найдена альтернатива хирургической замене коленного сустава.

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