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Наука

Соединения из какао могут поддерживать работу мозга, выяснили ученые

FN: полифенолы какао поддерживают нейропластичность мозга
Shutterstock

Ученые из Политехнического университета Макао пришли к выводу, что содержащиеся в какао полифенолы могут поддерживать работу мозга и положительно влиять на настроение. Результаты обзора клинических и экспериментальных исследований опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition (FN).

Полифенолы — это растительные соединения, которые защищают клетки от повреждений и участвуют в регуляции воспалительных процессов. Какао особенно богато флаванолами — одной из разновидностей полифенолов, которую ученые все чаще связывают со здоровьем мозга.

Анализ исследований показал, что употребление какао может быть связано с уменьшением симптомов депрессии и улучшением эмоционального состояния. Одно из возможных объяснений заключается в том, что полифенолы влияют на работу дофаминовой системы. Дофамин — это нейромедиатор, который участвует в формировании мотивации, чувства удовольствия и эмоциональных реакций.

Кроме того, соединения какао могут поддерживать нейропластичность — способность мозга изменяться, образовывать новые связи между нервными клетками и адаптироваться к новым условиям. Именно нейропластичность лежит в основе обучения, памяти и восстановления мозга после повреждений.

Еще один возможный механизм связан с кишечной микрофлорой. Полифенолы служат питательной средой для полезных бактерий, а состояние кишечника, как показывают многочисленные исследования, влияет на работу мозга через так называемую ось «кишечник — мозг». Изменения в составе микробиоты могут отражаться на уровне воспаления, реакции на стресс и даже настроении.

В экспериментах на животных какао улучшало память и снижало окислительный стресс — состояние, при котором в клетках накапливается избыток агрессивных молекул, способных повреждать белки, жиры и ДНК. Считается, что окислительный стресс играет важную роль в старении мозга и развитии нейродегенеративных заболеваний.

У людей результаты пока менее однозначны. В некоторых исследованиях какао улучшало внимание, уменьшало умственную усталость и помогало лучше справляться со стрессовыми задачами, однако его влияние на память и общие когнитивные способности еще предстоит уточнить.

Ранее были названы растительные продукты для укрепления здоровья мозга.

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