Названы растительные продукты для укрепления здоровья мозга

Ученые из Университета Кюсю выяснили, что вещества, содержащиеся в какао, винограде, корице и некоторых других растительных продуктах, могут улучшать память и работу мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Речь идет о природном флавоноиде процианидине C1 (PC1). Ранее исследования уже демонстрировали его положительное влияние на здоровье, однако механизм воздействия на мозг оставался неизвестным.

В новой работе японские исследователи изучили, как PC1 влияет на нейроны и когнитивные функции. Эксперименты проводились на мышах. Ученые оценивали память животных, активность клеток мозга и молекулярные процессы, запускаемые после употребления вещества.

Оказалось, что PC1 способен улучшать пространственную рабочую память и когнитивные способности. Ключевую роль в этом процессе играет молекула микроРНК miR-181a-5p, уровень которой повышался после воздействия флавоноида.

Исследователи обнаружили, что PC1 активирует специальный 67-кДа рецептор ламинина, который запускает цепочку сигналов, связанных с нейротрофическим фактором мозга BDNF. Этот белок считается одним из важнейших регуляторов работы нейронов, обучения и памяти.

Чтобы подтвердить роль микроРНК, ученые заблокировали выработку miR-181a-5p у части животных. После этого положительное влияние PC1 на гиппокамп — область мозга, связанную с памятью, — практически исчезло. Когнитивные улучшения также перестали проявляться.

Авторы исследования отмечают, что открыли ранее неизвестный сигнальный путь, через который питание может влиять на работу мозга. Несмотря на то что PC1 усваивается организмом в небольших количествах, даже этого оказалось достаточно для выраженного воздействия на нейроны.

По мнению ученых, регулярное употребление продуктов, богатых PC1, потенциально может помочь поддерживать когнитивное здоровье и снижать возрастные изменения мозга, хотя этот эффект еще предстоит подтвердить в исследованиях с участием людей.

