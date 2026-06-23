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Наука

Обнаружены древние нейроны, контролирующие внимание

NatCom: в мозге нашли древний «центр внимания», подавляющий отвлекающие фактор
Джейсон Кирк и Куин Нгуен/Nikon Small World Photomicrography

Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили древнюю группу нейронов, которая помогает мозгу концентрироваться на важной информации и подавлять отвлекающие факторы. Эти нервные клетки находятся в стволе мозга — эволюционно древней области, присутствующей у всех позвоночных, включая человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Способность сосредотачиваться на важной информации, игнорируя посторонние раздражители, лежит в основе внимания. Именно она позволяет человеку поддерживать разговор в шумном помещении или найти знакомое лицо в толпе. Нарушения этого механизма характерны для синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и некоторых расстройств аутистического спектра.

Долгое время считалось, что за внимание отвечает исключительно префронтальная кора головного мозга — область, наиболее развитая у человека и других приматов. Однако эта теория не объясняла, как способность концентрироваться возникла у птиц, рыб и других животных с менее развитой корой.

Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи провели эксперименты на мышах. Животным дали задачу на концентрацию внимания: они должны были реагировать на визуальный сигнал перед собой и игнорировать отвлекающие сигналы по сторонам. Пока обнаруженные нейроны работали нормально, мыши успешно справлялись с заданием.

Но после временного отключения этих клеток ситуация резко менялась. Животные начинали реагировать на любые отвлекающие стимулы и теряли способность выделять наиболее важную информацию. При этом их зрение и двигательные функции оставались нормальными.

По словам авторов работы, обнаруженная цепь нейронов действует как своеобразный «фильтр внимания», помогая мозгу определить, на каком сигнале следует сосредоточиться в данный момент.

Исследователи считают, что аналогичные нейроны существуют и у человека. Если дальнейшие исследования подтвердят их роль в развитии СДВГ и аутизма, открытие может привести к созданию новых, более точных методов лечения нарушений внимания.

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