Нехватка железа не всегда связана с питанием, заявила врач

Сегодня подавляющее число пациентов с анемией — это не те люди, у которых нет доступа к нормальному питанию. На практике часто можно видеть обратную ситуацию: человек питается нормально, но гемоглобин все равно снижается. Это происходит потому, что анемия — это не самостоятельный диагноз, а проявление разных состояний, рассказала «Газете.Ru» сотрудник кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Пироговского Университета Наталья Сидорова.

«Например, если у пациента возникла железодефицитная анемия, железа чаще может не хватать не из-за недостаточного поступления с пищей, а из-за повышенных потерь или нарушения всасывания, иногда в сочетании с дефицитом поступления. У женщин частой причиной могут быть обильные менструации. А вот у мужчин анемия всегда требует особенно внимательного поиска источника хронической кровопотери, в том числе со стороны желудочно-кишечного тракта. У своих пациентов я всегда уточняю, из чего состоит их рацион, и в подавляющем большинстве случаев он полноценный. Но железо может плохо усваиваться из-за заболеваний желудка и кишечника, перенесенных операций, хронического воспаления или приема некоторых препаратов», — объяснила врач.

Кроме дефицита железа, анемия может быть связана с нехваткой витамина B12 или фолиевой кислоты. Здесь тоже не всегда проблема только в рационе. Например, витамин B12 может плохо всасываться при аутоиммунном гастрите, заболеваниях желудка и кишечника, а также после некоторых операций. Единственное исключение — строгая веганская диета, то есть полный отказ от продуктов животного происхождения. В таких ситуациях у пациента за определенное время может сформироваться дефицит B12, который приводит к анемии.

«Есть и другие варианты анемии — при хронической патологии почек, онкологических заболеваниях, аутоиммунных процессах, заболеваниях крови. В таких случаях дело не в том, что человек ест мало полезных продуктов, а в том, что организм не может нормально производить эритроциты, быстрее их разрушает или теряет кровь. Поэтому фраза «я нормально питаюсь, значит, анемии быть не должно» не совсем верна. Хорошее питание действительно снижает риск дефицитов и поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, но не исключает анемию полностью. Если гемоглобин снижен, нужно искать причину, а не ограничиваться только коррекцией рациона», — заключила доктор.

Ранее врачи отмечали связь анемии с ранним облысением у молодых людей.