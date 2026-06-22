Врач рассказал, насколько высок риск умереть от тромбоза глубоких вен

Вероятность того, что тромб оторвется, попадет с легочные артерии и окажется достаточно большим, чтобы убить человека, составляет 6% в течение следующего месяца от момента развития тромбоза, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии № 1 Пироговского университета Игорь Золотухин.

«Безусловно, это высокий риск. Но это риск для того, кто не получил лечение тромбоза, кто не обратился сразу, как только заболела и отекла нога. Вот почему все врачи говорят одно и тоже: чем раньше вы придете после появления симптомов, тем выше ваши шансы на хороший исход. Давайте посмотрим, какие же шансы умереть от тромба у того, кто быстро пришел к врачу и получил лечение. По данным крупных исследований лишь один из 2500-3000, получающих антикоагулянты, погибнет от легочной эмболии в течение следующего после развития тромбоза года», — объяснил врач.

По его словам, тромбоз глубоких вен можно назвать тихой катастрофой, но, только в том случае, если обращение за медицинской помощью было несвоевременным или человек понадеялся на то, что «рассосется само».

«Причем важно понимать, что от риска тромбоза не застрахован никто из нас. И чем старше становится человек, тем выше эти риски. Но, в силах каждого эти риски уменьшить. Дело в том, что, строго говоря, тромбоз глубоких вен – это не болезнь, не самостоятельное заболевание. Для того, чтобы система поддержания крови в жидком состоянии вышла из равновесия, нужен какой-то толчок или целый набор толчков. Эта система теряет баланс не сама по вследствие какого-либо заболевания, например, онкологического, или лечения заболеваний, например, с помощью хирургического вмешательства. Чем заболевание запущеннее, чем более выражено, тем выше риск тромбоза», – заключил врач.

Вывод – своевременное выявление и лечение заболеваний – и есть самый эффективный способ снизить свои персональные риски.

Ранее врач Садовская заявила, что аспирин не защищает от венозного тромбоза при длительных авиаперелетах.